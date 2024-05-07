Fahrettin Koca açıkladı: MHRS'deki düzenlemelerin ayrıntıları 9 Mayıs'ta belli olacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHRS sistemindeki yeni düzenlemeye ilişkin, 9 Mayıs Perşembe günü bir basın toplantısı yapılmasının planlandığını belirterek, "Sağlık sistemimizdeki tüm adımları birinci elden duyacaksınız" dedi.

AA

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) düzenlemeye gidiliyor...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ayrıntılar 9 Mayıs'ta belli olacak

Bir gazetecinin, MHRS'de yeni düzenlemeye ilişkin Bakanlığın ilgili birimleri ve hastanelerin yöneticileriyle yapılan toplantıların içeriğinin ne olduğuna yönelik sorusu üzerine Bakan Koca, 9 Mayıs Perşembe günü bir basın toplantısı yapılmasının planlandığını söyledi.

"En açık ve şeffaf şekilde bilgilendireceğiz"

Koca, MHRS sistemiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bu perşembe tüm basın mensuplarımızı bekliyoruz. Kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. Sağlık sistemimizi ve sağlık yönetiminin koordinasyonu konusunda tüm adımları birinci elden duyacaksınız. Bugüne kadar olduğu gibi vatandaşımızı en açık ve şeffaf şekilde bilgilendireceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)