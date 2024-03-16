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Sağlıkta yeni düzenlemeler devreye sokulmaya devam ediyor.

Son dönemde yapılan düzenlemelerle doktorların kamuya ilgisi artmakta.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün Sultangazi'de bir dizi programa katıldı.

Doktorlara müjdeyi verdi

Bakan Koca burada yaptığı konuşmada doktorlarla ilgili düzenlemeyi açıkladı.

"Mecburi hizmeti kaldırıyoruz"

Koca, "Yapmak istediğimiz düzenlemeyle yan dal uzmanlığında mecburi hizmeti kaldırmış oluyoruz" dedi.

"Yakında Meclis gündemine gelecek"

Yan dal mecburi hizmetle ilgili yapılacak düzenlemeyi aktaran Koca şu ifadeleri kullandı:

Yan dalla ilgili mecburi hizmet konusunda şöyle bir düzenlemeyi planlıyoruz. Yan dal uzmanlığıyla ilgili özellikle ana dal uzmanlığından sonra, yan dal uzmanlığını kazanınca hemen başlayabilmeyi, devamında olan mecburi hizmetle ilgili sorumluluk taşımamayı, kalan mecburi hizmetin olmadığı ve bu mecburi hizmetin kaldırıldığı bir düzenleme meclis açıldığında gündeme gelmiş olur. Özetle şu an yan dal uzmanlığı kazandıktan sonra mecburi hizmetin yarısını tamamlayınca başlayabiliyorsunuz. Yapmak istediğimiz düzenlemeyle yan dal uzmanlığını, ana dal uzmanlığından sonra kazandıktan itibaren hemen başlayabilecekler. Başladıktan sonrası için kalan mecburi hizmeti de kaldırmış oluyoruz. Yani sorumlu kılmıyoruz.