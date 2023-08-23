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Fahrettin Koca açıkladı: Yeni koronavirüs varyantı Türkiye'de görülmedi Abone Olun

Fahrettin Koca açıkladı: Yeni koronavirüs varyantı Türkiye'de görülmedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs varyantının Türkiye'de görülmediğini açıkladı. Koca, "Vatandaşlarımız rahat olsun. Şu ana kadar Türkiye'de görülmedi" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Covid-19'un yeni varyantı Eris, çeşitli ülkelerde görülmeye başlandı. Yeni covid varyantının Türkiye'de de olup olmadığı sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. "Türkiye'de görülmedi" Fahrettin Koca, Covid-19'un yeni varyantı Eris'in (EG.5.1) şu ana kadar Türkiye'de görülmediğini dile getirdi. Koca ayrıca geçtiğimiz yıllardaki gibi kapanma durumunun olmadığını sözlerine ekledi. "Griple nasıl mücadele ediyorsak aynı şekilde olacak" Bakan Koca son olarak, "Griple nasıl mücadele ediyorsak aynı şekilde olacak" dedi. Kızamık vakalarındaki durumun sorulması üzerine ise Koca, vakaların birkaç ay öncesine göre ciddi oranda azaldığını söyledi.

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