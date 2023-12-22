Fahrettin Koca açıkladı! Yurt dışına giden hekimler Türkiye'ye dönüyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022'de yurt dışına giden 450 hekimden 55'inin geri döndüğünü açıkladı. Koca beyaz reform çalışmalarının sonuçlarının gün gün ortaya çıktığını kaydetti.

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Doktor göçü, kamuoyunun uzun süredir en çok tartıştığı toplumsal konulardan biri.

Son dönemde muhalefetin köpürtmesiyle yanlış bilgiler gündemi meşgul etmekte.

Koronavirüs salgınıyla birlikte zirve yapan sağlık çalışanlarını yoran sorunlar, Sağlık Bakanlığı tarafından hızla çözülüyor.

Bakanlığın Beyaz Reform adını verdiği bir dizi değişim, yeni çıkarılan yasalarla güvence altına alınan haklarla büyük oranda aşıldı.

Yurt dışına giden hekimler Türkiye'ye dönüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hekimlerin özelden kamuya, yurt dışından Türkiye'ye döndüğünü kaydetti.

2022 yılında 55'i geri döndü

2022'de 450 hekimin yurt dışına gittiğini hatırlatan Koca, 55'inin ülkeye geri döndüğünü aktardı.

Rakam aralık ayında 28'i buldu

16 Aralık itibarıyla yurt dışına giden hekim sayısının 395 olduğu bilgisini paylaşan Koca, hem gidenlerin sayısının azaldığını hem de 28 hekimin geri döndüğünü vurguladı.

"İyi hal belgesi alanların üçte biri yurt dışına gitti"

Beyaz reformu sonuçlarını gösterdiğinin altını çizen Koca şu ifadeleri kullandı:

Öte yandan, iyi hal belgesi alan her hekimin yurt dışına gittiğini iddia edenler toplumu özellikle yanıltıyor. Geçen yıl iyi hal belgesi alanların hepsi değil, üçte biri yurt dışına gitmişti.

İlber Ortaylı "Avrupa'da zorlanırsınız" demişti

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Avrupa'ya daha iyi koşullarda çalışmaya giden Türk doktorlarına çağrıda bulunmuş, "Gidiyorsunuz ama oralarda şartlar Türkiye gibi değil, zorlanırsınız, yapamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.

