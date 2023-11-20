Fahrettin Koca: Acıları azaltmak için gerekli tüm imkanlarla Batman’dayız Batman'da etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen selde 3 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda vefat edenlere başsağlığı dileyerek, tüm imkanlarla Batman'da olunduğunu vurguladı.

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Türkiye’de birçok ili sağanak etkiledi.

Bu illerden biri de Batman.

Batman’da etkili olan yağış, korkunç bir sona yol açtı.

Yağış nedeniyle Seyitler Mahallesi’nde bulunan müstakil kerpiç ev çöktü.

Çökme sonucunda nine ve 3 çocuk kayboldu.

3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bunun sonucunda ekipler çalışma başlatırken, vatandaşlar tarafından bulunan Lalihan Güner’in (54) öldüğü belirlendi.

Bir diğer yandan kayıp olan Asenat Güner (1) ve İsrafil Güner (5) de cansız olarak bulundu.

Ayrıca sağanak yağıştan etkilenen bölgede çok sayıda ev ve iş yeri de etkilendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından hayatını kaybedenlere başsağlığı dilerken, ekiplerin bölgede olduğunu da vurguladı.

İşte Fahrettin Koca'nın o paylaşımı;

Batman merkezde yoğun yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle üç kişi olay yerinde, bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaybettiğimiz dört vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

"Acıları azaltmak için gerekli tüm imkânlarla Batman’dayız"