Fahrettin Koca: Aile Sağlığı Merkezleri'nin giderlerini Bakanlık karşılayacak Fahrettin Koca, Aile Hekimliği Kanununda Değişiklik Yapmayı Amaçlayan Kanun ile birlikte, Aile Sağlığı Merkezleri'nin giderlerini Bakanlığın karşılayacağını ve sözleşmeli personelin de devlet memuru statüsüne tabi olacağını duyurdu.

İHA

Sağlık sektöründeki son yıllarda başarılı ilerleme devam ederken sektör çalışanlarının özlük hakları ve hizmetin daha ulaşılabilir olması için yeni adımlar atılıyor.

Bu kapsamda Aile Hekimliği Kanununda Değişiklik Yapmayı Amaçlayan Kanun Teklifi, TBMM'de komisyon aşamasında.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin bir açıklama yayınladı.

Koca, açıklamasını Twitter adresi üzerinden yayınladı.

Aile Sağlığı Merkezleri'nin giderlerini Bakanlık karşılayacak

Bakan Koca, kanun teklifi çerçevesinde gerekli durumlarda Aile Sağlığı Merkezlerinin giderlerinin Bakanlık tarafından karşılanabileceğini kaydederek, “Gerekli durumlarda, yapımı da dâhil, Aile Sağlığı Merkezlerinin giderlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasını, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen puanlama sistemi yerine, sözleşmeli çalışan Aile Hekimleri ile Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına devlet memurlarının tabi olduğu disiplin hükümlerinin uygulanmasını amaçlıyor” ifadelerini kullandı.

Koca, Aile Hekimliği Kanunu değişikliğiyle, Aile Diş Hekimliği hizmetleri ve Yaş Sağlığı hizmetlerini organize etmeyi, diş hekimleriyle ilgili personele sözleşme yapılabilmesinin de önünün açıldığını kaydetti.

Yan dalda zorunlu hizmet yarıya düştü

Bakan Koca, Yandal Sınavını kazanan uzman hekimlerin zorunlu hizmetinin yarıya düştüğünü aktararak, şöyle devam etti: