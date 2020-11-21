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    Fahrettin Koca: Akşam 20.00'de evde olalım

    Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sokak kısıtlamasını hatırlatarak, "Evde geçirdiğiniz zaman arttıkça mücadele gücümüz artacak" dedi.
    • AA
    • 21.11.2020 - 19:09
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    Fahrettin Koca: Akşam 20.00'de evde olalım

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlamanın bu akşam saat 20.00'de başlayacağını hatırlatarak vatandaşları evde kalmaları için uyardı.

    AKŞAM 20.00'DE EVDE OLALIM

    Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

    "Akşam 20.00'de evde olalım. Kısıtlama başlıyor. Evde olmak, ailece zaman geçirmek için fırsat, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza karşı ise bir sorumluluk. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak."

    Fahrettin Koca: Akşam 20.00 de evde olalım #1

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