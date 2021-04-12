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    Fahrettin Koca: Alternatifli kapanma önerimiz var

    Fahrettin Koca: Alternatifli kapanma önerimiz var

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan ayı için alınacak koronavirüs tedbirleri hakkında "Alternatifli kapanma önerimiz var" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2021 - 21:43
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 22:11
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında gündemde olan "Ramazan ayında tam kapanma" kısıtlama önerileri hakkında konuştu.

    "Ramazan ayının özellikle tedbirler konusunda çok önemli bir dönem olarak görmeliyiz" diyen Koca, şunları söyledi:

    "ALTERNATİFLİ KAPANMA ÖNERİMİZ VAR"

    "Öneri anlamında hazırlık yapıldı. Alternatifli kapanma önerimiz var. Yarın yapılacak Kabine toplantısında önerileri sunmuş olacağız. O çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız uygun gördüklerini açıklayacaktır."

    Fahrettin Koca: Alternatifli kapanma önerimiz var VİDEO

    Fahrettin Koca: Alternatifli kapanma önerimiz var #1

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