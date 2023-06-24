Fahrettin Koca, Antalya'da görev alacak UMKE ekiplerini paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında 9 günlük tatil boyunca olası kazalara karşılık Antalya'da görev alacak UMKE ekiplerini paylaşarak, uyarıda bulundu.

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Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı...

Yaz tatiliyle birleşen Kurban Bayramı'nın ardından yurdun birçok noktasında yoğunluk başladı.

9 günlük tatili için memleketlerine gitmek için yola çıkanların ardından trafik durma noktasına geldi.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgelerde sıcak hava nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Öte yandan trafik yoğunluğuna sebep olan olayların başında ise trafik kazaları geliyor.

Hızlı ve kural ihlallerini ihmal eden sürücülerin sebep olduğu kazalar kaçınılmaz oldu.

Kazalara karşı önlem alındı

Sevdiklerine kavuşmak isteyen vatandaşların can sağlığına karşılık tüm önlemler alınıyor.

Bu kapsamda trafiğin en yoğun yaşandığı noktalardan biri de turizm kenti Antalya.

Kentte 9 gün boyunca UMKE ekipleri acil vakalara karşı farklı noktalarda görevlendirildi.

"UMKE Ekiplerimizle acil vakalar için görev başındayız"

Konuya ilişkin açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı: