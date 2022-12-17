Fahrettin Koca: Aradığınız ilacı ilk girdiğiniz eczanede bulabileceksiniz

Sağlık Bakanı Koca, ilaç tedariğindeki sıkıntılara yönelik üç adımda çözüm ürettiklerini belirtti. Koca, "Hastalarımızın içi rahat olsun" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2023 yılı bütçe sunumunu gerçekleştirmişti.

Bakan Koca burada ilaç temininde yaşanan sıkıntılara ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

İlaç tedariğindeki eksikliklerin farkında olduklarını belirten Koca, çözümlere yönelik çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı.

Konuyla ilgili ilk adım atılarak, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair kararda değişiklik yapıldı.

"Diğer adımlar da yolda"

Bakan Koca da konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, "İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile atıldı. Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi. Diğer adımlar da yolda. Çözeceğiz kimse endişe etmesin." dedi.

"Üç adımda çözüm"

Son olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Koca, "Üç adımda çözüm" ifadeleriyle paylaştı.

İlaç teminindeki zorluğa karşı yapılan çözümleri aktaran Koca şu ifadelere yer verdi:

"1. Üreticiler için yeni kur düzenlemesi

2. Az bulunan ilaçların ihracatının bir süreliğine durdurulması

3. İlaç hammadde alımının güvenilir şartlara kavuşması

Muhtemelen aradığınız ilacı ilk girdiğiniz eczanede bulabileceksiniz."

"İlaçta sorun çözülüyor"

Açıklamalarına devam eden Bakan Koca son olarak, "İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik. Kararımıza saygıları için, ilaç üreticilerimize teşekkür ederim. İlaçta sorun çözülüyor. Hastalarımızın içi rahat olsun.

"İlaç üreticileriyle anlaşmaya vardık"

Temininde zorluk yaşanan ilaçların üretimini artırmak üzere, ilaç üreticileriyle anlaşmaya vardık. Bazı ilaçların temininde zorluk, yurtdışı kaynaklı hammadde sorunundan kaynaklanıyor. İlaç şirketlerimiz, hammadde alımı için harekete geçmeye hazır.

"Ürün dağıtımı elbette zaman alacak"

İlaç temininde yer yer yaşanan zorluklar bir anda aşılmayacak. Ürün dağıtımı, eczane raflarına konması az da olsa elbette zaman alacak. Doğal olarak, üretimin artması da."



