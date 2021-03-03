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- Fahrettin Koca: Aşı hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor
Fahrettin Koca: Aşı hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac aşısının Türkiye Faz III sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Koca aşının hastaneye yatışı yüzde 100 önlediğini söyledi.
- AA
- 03.03.2021 - 19:15
Çin'de Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının, Hacettepe Üniversitesi koordinatörlüğünde Türkiye'de 24 merkezde yürütülen Faz-3 çalışmaları tamamlandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.
"HASTANEYE YATIŞLARI YÜZDE YÜZ ENGELLİYOR"
Koca şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Sinovac aşısının Türkiye Faz-3 sonuçları açıklandı. Buna göre genel etkinlik yüzde 83,5 ve hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor. Klinik çalışma 10 binden fazla gönüllüde yapıldı. 9 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bizim tecrübemiz de hastaneye yatışların engellendiği yönünde"