Fahrettin Koca: Aşı hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac aşısının Türkiye Faz III sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Koca aşının hastaneye yatışı yüzde 100 önlediğini söyledi.

Çin'de Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının, Hacettepe Üniversitesi koordinatörlüğünde Türkiye'de 24 merkezde yürütülen Faz-3 çalışmaları tamamlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

"HASTANEYE YATIŞLARI YÜZDE YÜZ ENGELLİYOR"

Koca şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Sinovac aşısının Türkiye Faz-3 sonuçları açıklandı. Buna göre genel etkinlik yüzde 83,5 ve hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor. Klinik çalışma 10 binden fazla gönüllüde yapıldı. 9 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bizim tecrübemiz de hastaneye yatışların engellendiği yönünde"