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    Fahrettin Koca: Aşı hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac aşısının Türkiye Faz III sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Koca aşının hastaneye yatışı yüzde 100 önlediğini söyledi.
    • AA
    • 03.03.2021 - 19:15
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    Fahrettin Koca: Aşı hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor

    Çin'de Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının, Hacettepe Üniversitesi koordinatörlüğünde Türkiye'de 24 merkezde yürütülen Faz-3 çalışmaları tamamlandı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

    "HASTANEYE YATIŞLARI YÜZDE YÜZ ENGELLİYOR"

    Koca şu ifadeleri kullandı:

    "Bugün Sinovac aşısının Türkiye Faz-3 sonuçları açıklandı. Buna göre genel etkinlik yüzde 83,5 ve hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor. Klinik çalışma 10 binden fazla gönüllüde yapıldı. 9 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bizim tecrübemiz de hastaneye yatışların engellendiği yönünde"

    Fahrettin Koca: Aşı hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor #1

     

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