Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde yapılacak koronavirüs aşısının tüm vatandaşlara ücretsiz olacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Salgının gidişatını yönelik kamuoyuyla bilgi paylaşımında bulunan Fahrettin Koca, vatandaşlardan tedbirlere eksiksiz uymaya devam etmelerini istedi.

YAPILACAK AŞIDAN HERHANGİ BİR ÜCRET ALINMAYACAK

Koronavirüs aşısında son durumun merak edildiği açıklamada, Sağlık Bakanı Koca tarafından aşının tüm vatandaşlara bedelsiz olarak yapılacağı duyuruldu.

Aşının Aile Sağlığı Merkezleri başta olmak üzere diğer tüm sağlık kuruluşlarında yapılmaya başlanacağını da söyleyen Fahrettin Koca, aşılamaya başlanması için eldeki tüm imkanların kullanılacağını belirtti.

Fahrettin Koca'nın aşıyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"İncelemelerde aşının güvenilirlik testlerinin olumlu çıkması sonucunda veriler değerlendirilecek ve onay verilecektir. Aşılama bu aşamadan sonra gerçekleşecektir. Bu aşamaların hızlı bir şekilde geçilebilmesi için elimizdeki bütün imkanları değerlendirmeye çalışacağız. Aşı 14-21 gün arayla 2 doz olarak uygulanacaktır.

Fahrettin Koca: Aşı herkese ücretsiz olacak VİDEO

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AŞI YAPILAN VATANDAŞLAR SİSTEME KAYDEDİLECEK

Aşı kampanyası kapsamında vatandaşlarımıza bedelsiz olarak verilecek ve başta Aile Sağlığı Merkezleri olmak üzere sağlık kuruluşlarımızda yapılacaktır. Aşı yapılan vatandaşlarımız sisteme kaydedilecektir.

Bu ay başı itibarıyla başlayan kısıtlayıcı tedbirlerin etkisi yakından takip edilmektedir. Henüz daha başlangıcındayız. Daha önceleri ortalama 10 yıl gibi bir sürede gerçekleşen aşı geliştirme çabaları 1 yıl gibi kısa bir süreye sığdırılmıştır. Gelişmeler umutlarımızı erkene çekiyor. Umutlarımızın hayata geçmesi hep birlikte hareket etmemizle mümkün olacaktır."