Fahrettin Koca: Aşı karşıtlığı konusu en son bize yakıştırılabilir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı karşıtlığının mantıklı hiçbir yanı yoktur. Bizim de aşıya karşı olmak gibi bir durumumuz asla söz konusu olamaz." dedi.

ensonhaber.com

Türkiye koronovirüs salgınında sağlık alanındaki başarılarını tüm dünyaya duyurdu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs felaketi binlerce vatandaşın ölümüne neden oldu.

Toplumun büyük bölümü, aşılar ve enfekte yolu ile bağışıklık kazanırken yeni varyantlar gündemde.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sık sık Eris varyantının korkulan boyutlarda olmadığını ve aşılanmanın gerekmediğini ifade etti.

Bakan Koca'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından gündeminde yine aşı vurgusu vardı.

"Aşı karşıtlığı konusu en son bize yakıştırılabilir"

"Son günlerde yaptığınız Kovid-19 açıklaması ile aşı karşıtı olduğunuza yönelik eleştiriler oldu. Bu konuda ne söylemek istersiniz?" sorusuna Koca, "Aşı karşıtlığı konusu en son bize yakıştırılabilir." yanıtını verdi.

"Aşı karşıtlığının mantıklı hiçbir yanı yoktur"

Öte yandan Bakan Koca, Türkiye'nin, bağışıklama programında bulunan çocukluk çağı aşılaması oranının yüzde 95'in üzerinde olduğuna dikkati çekti.

Bakanlığıyla ilgili konularda tüm süreçlerin ilgili bilim kurullarıyla birlikte yürütüldüğünü ifade eden Bakan Koca, "Dolayısıyla bizim bilime, akla, mantığa karşı olmamız söz konusu dahi olamaz.

Aşı karşıtlığının mantıklı hiçbir yanı yoktur. Bizim de aşıya karşı olmak gibi bir durumumuz asla söz konusu olamaz." diye konuştu.

"Aşı programındaki aşılar özenle yaptırmalılar"

Bazı açıklamalarının, hekim ve bilim insanlarına yönelik olduğuna dair yorumlar yapıldığını, onları hedef göstermekle itham edildiğini dile getiren Koca, sözlerine şöyle devam etti:

Açıklamamdan böyle bir sonuç çıkarılması kesinlikle mümkün değil. Bu açıklamalar, hekimlerimizin önlüğünün beyazına leke gelmemesi ve onları muhafaza etmek adına yapılmış açıklamalardı.



Dolayısıyla çocukluk çağı aşı programı konusunda tüm vatandaşlarımız son derece hassasiyetle hareket etmeli ve çocukluk çağı aşılarının yaptırılmasını temin etmeli, aşı programındaki aşılarından eksikleri olan çocuklarımızın aşılarını özenle yaptırmalılar.

"Aşı tanımlanmış herkes mevsimsel grip aşılarını yaptırmalı"

Bir gazetecinin, "Gelecek yıllarda mevsimsel grip aşılarının Kovid-19'a karşı da koruyucu hale gelmesi mümkün mü?" sorusuna Koca, şu yanıtı verdi: