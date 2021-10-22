Fahrettin Koca: Aşı olan kişilerin hiçbiri keşke olmasaydım demedi

Bakan Koca sosyal medya üzerindeki son paylaşımıyla aşı çağrısı yaptı. Koca açıklamasında, "Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar koronavirüsü aşı yardımıyla atlatanlardır" dedi.

Türkiye ve tüm dünyada koronavirüs kapsamında aşı çalışmaları devam ediyor.

Türkiye aşılama konusunda en iyi ülkelerden birisi olurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu konuda sık sık açıklama yapıyor.

Bakan Koca Twitter hesabı üzerinden açıklama yaparak, aşı yaptırmanın önemine değiniyor.

Aşı yaptıranlar hastalığa yakalansalar bile daha hafif atlatırken, yaptırmayanların ise hastanede yatma riski artırıyor.

Vaka ve vefat sayılarının azalması, koronavirüsün tamamen hayatımızdan çıkması için aşı yaptırmak oldukça önemli.

BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Aşılarını yaptırdığı halde koronavirüse yakalanan ve hasta olan da var. Ama hiçbiri keşke aşı olmasaydım demedi.

Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar koronavirüsü aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen bugün aşınızı yaptırın."