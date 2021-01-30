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Fahrettin Koca aşı olan Selim Dede'nin duygu dolu görüntülerini paylaştı

Fahrettin Koca aşı olan Selim Dede'nin duygu dolu görüntülerini paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, filyasyon ekiplerinin aşı yaptığı 90 yaşındaki Selim Böcükler'in görüntülerini paylaşı. Koca, paylaşımını "Devletimiz var olsun." notuyla yaptı.