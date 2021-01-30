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- Fahrettin Koca aşı olan Selim Dede'nin duygu dolu görüntülerini paylaştı
Fahrettin Koca aşı olan Selim Dede'nin duygu dolu görüntülerini paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, filyasyon ekiplerinin aşı yaptığı 90 yaşındaki Selim Böcükler'in görüntülerini paylaşı. Koca, paylaşımını "Devletimiz var olsun." notuyla yaptı.
- AA
- 30.01.2021 - 18:03
Türkiye'de aşı kampanyası tüm hızıyla sürüyor.
Kampanya kapsamında yaşlılar evlerinde aşılanıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından, evinde aşı olan ve gördüğü hizmet karşısında duygulanan Selim Böcükler'in görüntülerini paylaştı.
Fahrettin Koca aşı olan Selim Dede'nin duygu dolu görüntülerini paylaştı VİDEO
"DEVLETİMİZ VAR OLSUN"
Koca, filyasyon ekiplerinin dağ köyünde ulaşıp aşı yaptığı Selim Dede'nin gözyaşlarını tutamadığı anları paylaşırken, "Devletimiz var olsun." ifadelerini kullandı.