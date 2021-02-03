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- Fahrettin Koca: Aşılama çalışmaları ve hastalığın seyri gözden geçirildi
Fahrettin Koca: Aşılama çalışmaları ve hastalığın seyri gözden geçirildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan Bilim Kurulu toplantısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
- AA
- 03.02.2021 - 20:53
- Güncelleme : 03.02.2021 - 20:55
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bilim Kurulumuz bugün haftalık toplantısını yaparak aşılama çalışmalarını ve hastalığın seyrini gözden geçirdi. Mutasyonlar ve vakaların yeniden artış trendine karşı dikkat edilecek hususlar gündemdeydi.