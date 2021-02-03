Fahrettin Koca: Aşılama çalışmaları ve hastalığın seyri gözden geçirildi

Fahrettin Koca: Aşılama çalışmaları ve hastalığın seyri gözden geçirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan Bilim Kurulu toplantısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bilim Kurulumuz bugün haftalık toplantısını yaparak aşılama çalışmalarını ve hastalığın seyrini gözden geçirdi. Mutasyonlar ve vakaların yeniden artış trendine karşı dikkat edilecek hususlar gündemdeydi.

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