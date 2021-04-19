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    Fahrettin Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

    Fahrettin Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

    Sağlık Bakanı Koca, aşılamada yeni bir safhaya geçildiğini, 55 yaşından büyüklere aşı sırasının geldiğini duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 19.04.2021 - 16:54
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 17:49
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    Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan ayı boyunca ek tedbirler uygulanırken, bir yandan da aşılama çalışmaları devam ediyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaparak aşı programında yeni bir aşamaya geçildiğini belirtti.

    55 YAŞ ÜSTÜNE AŞILAMA BAŞLIYOR

    Bugün itibarıyla aşı sırası 55 yaş üzeri vatandaşlarda...

    Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, "Bugün itibarıyla aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullandı.

    Fahrettin Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi #1

    Fahrettin Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi #2

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