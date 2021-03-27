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    Fahrettin Koca: Aşılamada yeni gruba geçiyoruz

    Fahrettin Koca: Aşılamada yeni gruba geçiyoruz

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında yeni gruba geçildiğini duyurdu.
    • AA
    • 27.03.2021 - 19:26
    • Güncelleme : 27.03.2021 - 19:33
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    Sağlık Bakanlığı'ndan açıklanan verilere göre, Türkiye'de bugün 30 bin 21 yeni vaka görülmesi, gözleri aşıya çevirdi.

    Bakan Koca, aşı programıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu:

    "AŞI PROGRAMINDA YENİ GRUBA GEÇİYORUZ"

    "Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi."Fahrettin Koca: Aşılamada yeni gruba geçiyoruz #1

    YENİ RİSK GRUBU BELİRLENDİ

    Bakan Koca, ayrıca yeni risk grubu tanımlandığını da belirtti:

    "Risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, Down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz."

    Fahrettin Koca: Aşılamada yeni gruba geçiyoruz #2

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