Fahrettin Koca aşılamalar hakkında bilgi verdi

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkede bulunan aşı miktarı ve aşılamayla ilgili konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de gazetecilerin salgın gündemiyle ilgili sorularını yanıtladı. "Mutasyon her geçen gün artıyor." vurgusunda bulunan Bakan Koca, konuşmasında şunları söyledi:

"NAZAL AŞIYI DESTEKLİYORUZ"

"Mutasyonun Türkiye'deki oranı şu anda yüzde 75'lere ulaştı. Nazal aşı; başından beri takip ettiğimiz, Bakanlık olarak 2020 Mart ayında desteklemek üzere yazı yazdığımız bir aşı. Nazal aşını hem preklinik hem klinik safhasını bakanlık olarak TÜSEB üzerinden destekliyoruz ve desteklemeye devam ediyoruz.

"NAZAL AŞININ ÜRETİM HAZIRLIKLARI YAPILDI"

Mukozal immüniteyi sağlayan ve girişi önlediği için bulaşıcılığı da önleyen bir aşı olarak biliyoruz. Hayvan çalışmaları bitti. Araştırma için GMP şartlarında üretim hazırlıkları yapıldı.

"GÖNÜLLERE FAZ-1 ÇALIŞMASINI BAŞLATMIŞ OLACAĞIZ"

Zannediyorum 2-3 hafta içinde araştırma için üretim, GMP şartlarında bittiğinde gönüllülere de hızla Ankara Şehir Hastanemizde Faz-1 çalışmasını başlatmış olacağız.





"TÜRKİYE'YE GELEN DOZ MİKTARI 2.8 MİLYON"

Biontec-Pfizer aşısının şu an Türkiye'ye geldiği doz miktarı 2.8 milyon oldu. Bir hafta 10 gün içinde de 4.5 milyona tamamlanmış olacak.

"BIONTECH İSTEMEYENE SINOVAC AŞISI VURULABİLİR"

Aşı sırası gelen, 'Ben Biontec aşısı olmak istemiyorum.' dediğinde, bir başka, Sinovac aşısı olabilir olacak. Bu anlamda sırası gelenin yaptırmama hakkı olacak."