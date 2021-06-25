Fahrettin Koca, aşılanma oranı en yüksek 10 ili paylaştı

Buna göre Edirne, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Muğla, Burdur, Bilecik ve Sinop en çok aşı yaptırılan iller oldu.

Türkiye, aşılamada önemli bir mesafe aldı…

Dünyada 9’uncu sırada yer alan Türkiye’de birinci ve ikinci doz yapılan aşıların miktarı 45 milyonu geçti.

Şu sıralar 18 yaş üstüne aşı yapılırken, en fazla aşılanma oranı yüksek olan iller Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

AŞILANMA ORANI EN YÜKSEK İLLER

Buna göre; Edirne, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Muğla, Burdur, Bilecik ve Sinop en çok aşı yaptıranların bulunduğu iller oldu.

Bakan Koca, “Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın.” ifadelerini kullandı.