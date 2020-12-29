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    Fahrettin Koca: Aşıları getirecek uçak Pekin'den havalandı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inaktif aşıların ilk bölümünü getiren uçağın, Türkiye saati ile 19.50'de Pekin havalimanından havalandığını bildirdi.
    • AA
    • 29.12.2020 - 20:10
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 05:49
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    Fahrettin Koca: Aşıları getirecek uçak Pekin'den havalandı

    Dünya genelinde ağır kayıplara neden olan koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşıların kullanımı başladı.

    Dağıtım ve kullanım izinlerini alan ülkelerde kategorik olarak başlanan aşılama uygulaması için Türkiye de geri sayıma başladı.

    Bu kapsamda Çin'den alınan Sinovac aşısı yola çıktı.

    Konuya ilişkin açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

    "YARIN SABAH BURADA OLACAK"

    Koca, Twitter'daki hesabından, Çin'den gelecek aşılara ilişkin paylaşımında, şunları kaydetti:

    "İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50'de Pekin havalimanından havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz."

    Çin'den gelecek aşılar yola çıktı VİDEO

    Fahrettin Koca: Aşıları getirecek uçak Pekin den havalandı #1

    Fahrettin Koca: Aşıları getirecek uçak Pekin den havalandı #2

    Fahrettin Koca: Aşıları getirecek uçak Pekin den havalandı #3

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