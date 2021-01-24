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    Fahrettin Koca: Aşıların ikinci sevkiyatının ilk bölümü yarın geliyor

    Fahrettin Koca: Aşıların ikinci sevkiyatının ilk bölümü yarın geliyor

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak" dedi.
    • AA
    • 24.01.2021 - 14:00
    • Güncelleme : 24.01.2021 - 14:18
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısında ikinci parti aşının yarın Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.

    Koca ayrıca, 2. sevkiyatın ilk bölümünün 6.5 milyon doz olduğunu da belirtti.

    6.5 MİLYON AŞI YARIN TÜRKİYE'DE

    Koca, sosyal medya'dan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

    "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak."

    Fahrettin Koca: Aşıların ikinci sevkiyatının ilk bölümü yarın geliyor #1

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