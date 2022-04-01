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    Fahrettin Koca: Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı başlıyor

    81 ilde alkol, uyuşturucu ve sigara bağımlılarına yönelik çalıştay düzenlenirken, vatandaşların 'Ben olsaydım şöyle mücadele ederdim' başlığı altındaki fikirlerine başvurulacak.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 10:38
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    Fahrettin Koca: Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı başlıyor

    Ülke genelinde zehir tacirlerinin engellenmesi adına operasyonlar devam ederken, Sağlık Bakanlığı bağımlılık derecesindeki vatandaşları kurtarmak için yollar arıyor.

    Bu kapsamda Türkiye'nin 81 il ve 922 ilçesinde alkol, tütün, sigaradan kurtulamayan vatandaşlar için, 'Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı' düzenlendi.

    BAĞIMLILARA YARDIM ELİ

    Adına 'Ben Olsaydım' verilen çalıştaylarda alkol, tütün, uyuşturucu ve davranış bağımlılıklarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

    Fahrettin Koca: Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı başlıyor #1

    FİKİR, ÖNERİLERE BAŞVURULACAK

    Düzenlenen çalıştayda, vatandaşların düşüncelerine başvurulup,  'Ben olsaydım şöyle mücadele ederdim' adı altındaki fikirler bir havuzda toplanacak.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu çalıştay hakkında Twitter hesabından bilgilendirmelerde bulundu.

    Bizzat katılım sağlayamayan vatandaşların, fikirlerini sunması için bir panel düzenlendiğini söyleyen Koca, geri kalan bilgilendirmelerinde şu ifadelere yer verdi:

    Fahrettin Koca: Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı başlıyor #2

    MÜCADELE İÇİN GÖRÜŞLER ALINACAK

    "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayları başlıyor. Ben Olsaydım başlıklı çalıştaylarda tütün, alkol, uyuşturucu, davranış bağımlılıklarıyla mücadele için görüşünüzü alacağız. Çalıştay, kaymakamınız başkanlığında ilçe sağlık müdürlüğü sekretaryasında gerçekleşecek. Bekliyoruz.

    Fahrettin Koca: Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı başlıyor #3

    "BEN OLSAYDIM ŞÖYLE MÜCADELE EDERDİM..."

    81 ilimiz ve 922 ilçemizde Bağımlılıkla Mücadele çalıştayları başlıyor. Bizzat katılmanız mümkün değilse, fikirlerinizi bize https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/katilimci- formu   formu  formu adresinden ulaştırabilirsiniz: Tütün, alkol, uyuşturucu ve davranış bağımlılıklarıyla Ben Olsaydım şöyle mücadele ederdim:"

    Fahrettin Koca: Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı başlıyor #4

    Fahrettin Koca: Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı başlıyor #5


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