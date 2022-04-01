Fahrettin Koca: Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı başlıyor

81 ilde alkol, uyuşturucu ve sigara bağımlılarına yönelik çalıştay düzenlenirken, vatandaşların 'Ben olsaydım şöyle mücadele ederdim' başlığı altındaki fikirlerine başvurulacak.

Ülke genelinde zehir tacirlerinin engellenmesi adına operasyonlar devam ederken, Sağlık Bakanlığı bağımlılık derecesindeki vatandaşları kurtarmak için yollar arıyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin 81 il ve 922 ilçesinde alkol, tütün, sigaradan kurtulamayan vatandaşlar için, 'Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı' düzenlendi.

BAĞIMLILARA YARDIM ELİ

Adına 'Ben Olsaydım' verilen çalıştaylarda alkol, tütün, uyuşturucu ve davranış bağımlılıklarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

FİKİR, ÖNERİLERE BAŞVURULACAK

Düzenlenen çalıştayda, vatandaşların düşüncelerine başvurulup, 'Ben olsaydım şöyle mücadele ederdim' adı altındaki fikirler bir havuzda toplanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu çalıştay hakkında Twitter hesabından bilgilendirmelerde bulundu.

Bizzat katılım sağlayamayan vatandaşların, fikirlerini sunması için bir panel düzenlendiğini söyleyen Koca, geri kalan bilgilendirmelerinde şu ifadelere yer verdi:

MÜCADELE İÇİN GÖRÜŞLER ALINACAK

"Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayları başlıyor. Ben Olsaydım başlıklı çalıştaylarda tütün, alkol, uyuşturucu, davranış bağımlılıklarıyla mücadele için görüşünüzü alacağız. Çalıştay, kaymakamınız başkanlığında ilçe sağlık müdürlüğü sekretaryasında gerçekleşecek. Bekliyoruz.





"BEN OLSAYDIM ŞÖYLE MÜCADELE EDERDİM..."

81 ilimiz ve 922 ilçemizde Bağımlılıkla Mücadele çalıştayları başlıyor. Bizzat katılmanız mümkün değilse, fikirlerinizi bize https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/katilimci- formu formu formu adresinden ulaştırabilirsiniz: Tütün, alkol, uyuşturucu ve davranış bağımlılıklarıyla Ben Olsaydım şöyle mücadele ederdim:"