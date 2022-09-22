Sağlık Bakanı Koca, Bakü'deki Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu ve Fuarı'ndaki konuşmalarına, Azerbaycan halkı hakkındaki duyguların ele alındığı şiiri okuyarak başladı.

Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu ve Fuarı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, fuar öncesi şehitlikleri ziyaret etti.

Sözlerine şiirle başladı

Ardından fuar açılışına katılan Bakan Koca, konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı.

Açıklamalarına şiir okuyarak başlayan Fahrettin Koca davetliler tarafından alkışlandı.

Fahrettin Koca Bakü'de şiir okudu VİDEO



Resmi hesabından paylaştı

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan’da söz şiirle başlar. Biz de, Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumundaki açılış konuşmamıza, halkımızın, 28 yıl işgal altında kalmış Karabağ toprakları ve dönemin zor şartlar altındaki Azerbaycan halkı hakkındaki duygularıyla başladık."





Koca'nın okuduğu şiirin sözleri ise şu şekilde:

"Bahtına ağlayan Azeri kızı

Sen Karabağ dersin, ben karayazı

Boşlukta çırpınır Türk’ün avazı

Sanma ki dertlerin azı bizdedir

Sizdeki yaranın özü bizdedir.

Gel gardaş diyorsun gelecek yol yok

Şehitler kabrine koyacak gül yok

Çilesiz saat yok, kavgasız yıl yok

Kurşunlar sizdedir, sızı bizdedir

Sizdeki yaranın özü bizdedir."