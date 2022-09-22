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Fahrettin Koca Bakü'de şiir okudu
- 22.09.2022 - 15:02
Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu ve Fuarı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, fuar öncesi şehitlikleri ziyaret etti.
Sözlerine şiirle başladı
Ardından fuar açılışına katılan Bakan Koca, konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı.
Açıklamalarına şiir okuyarak başlayan Fahrettin Koca davetliler tarafından alkışlandı.
Fahrettin Koca Bakü'de şiir okudu VİDEO
Resmi hesabından paylaştı
O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Azerbaycan’da söz şiirle başlar. Biz de, Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumundaki açılış konuşmamıza, halkımızın, 28 yıl işgal altında kalmış Karabağ toprakları ve dönemin zor şartlar altındaki Azerbaycan halkı hakkındaki duygularıyla başladık."
Koca'nın okuduğu şiirin sözleri ise şu şekilde:
"Bahtına ağlayan Azeri kızı
Sen Karabağ dersin, ben karayazı
Boşlukta çırpınır Türk’ün avazı
Sanma ki dertlerin azı bizdedir
Sizdeki yaranın özü bizdedir.
Gel gardaş diyorsun gelecek yol yok
Şehitler kabrine koyacak gül yok
Çilesiz saat yok, kavgasız yıl yok
Kurşunlar sizdedir, sızı bizdedir
Sizdeki yaranın özü bizdedir."