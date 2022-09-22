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    Fahrettin Koca Bakü'de şiir okudu

    Sağlık Bakanı Koca, Bakü'deki Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu ve Fuarı'ndaki konuşmalarına, Azerbaycan halkı hakkındaki duyguların ele alındığı şiiri okuyarak başladı.
    • 22.09.2022 - 15:02
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    Fahrettin Koca Bakü'de şiir okudu

    Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu ve Fuarı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, fuar öncesi şehitlikleri ziyaret etti.

    Sözlerine şiirle başladı

    Ardından fuar açılışına katılan Bakan Koca, konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı.

    Açıklamalarına şiir okuyarak başlayan Fahrettin Koca davetliler tarafından alkışlandı.

    Fahrettin Koca Bakü'de şiir okudu VİDEO

    Fahrettin Koca Bakü de şiir okudu #1

    Resmi hesabından paylaştı

    O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

    "Azerbaycan’da söz şiirle başlar. Biz de, Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumundaki açılış konuşmamıza, halkımızın, 28 yıl işgal altında kalmış Karabağ toprakları ve dönemin zor şartlar altındaki Azerbaycan halkı hakkındaki duygularıyla başladık."

    Fahrettin Koca Bakü de şiir okudu #2

    Koca'nın okuduğu şiirin sözleri ise şu şekilde:

    "Bahtına ağlayan Azeri kızı
    Sen Karabağ dersin, ben karayazı
    Boşlukta çırpınır Türk’ün avazı
    Sanma ki dertlerin azı bizdedir
    Sizdeki yaranın özü bizdedir.

    Gel gardaş diyorsun gelecek yol yok
    Şehitler kabrine koyacak gül yok
    Çilesiz saat yok, kavgasız yıl yok
    Kurşunlar sizdedir, sızı bizdedir
    Sizdeki yaranın özü bizdedir."

    Fahrettin Koca Bakü de şiir okudu #3

    Fahrettin Koca Bakü de şiir okudu #4


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