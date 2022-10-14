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    Fahrettin Koca: Bartın'da patlamada 2 kişi hayatını kaybetti

    Fahrettin Koca: Bartın'da patlamada 2 kişi hayatını kaybetti

    Bartın'daki patlamaya ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, "Bartın’da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada, şu anki bilgilere göre; 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 yaralımız var" dedi.
    • 14.10.2022 - 21:49
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 22:10
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    Bartın, bugün akşam saatlerinde bir maden ocağında meydana gelen patlama ile sarsıldı.

    Kentin Amasra ilçesinde saat 18.45 sıralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde yer altında patlama meydana geldi.

    Yaşanan olayın ardından bölgeye AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

    Bakanlar olay yerinde

    Maden ocağında patlama nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ve İçişleri Bakanı Soylu Amasra'ya gitti.

    Bartın'da maden ocağında patlama

    "2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 yaralımız var"

    Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatını kaybedenler ve yaralananlarla ilgili açıklama yaptı.

    Fahrettin Koca, olayda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 20 kişinin de yaralandığını belirtti.

    Bakan Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "Patlamanın yaşandığı yere il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı ve 31 Ambulans, 1 Acil Müdahale Aracı ile toplam 149 personel görevlendirilmiştir. Acı haberleri azaltmak, tüm Türkiye’ye iyi haberler vermek için elimizden geleni yapacağız. Başımız sağ olsun.

    Bartın’da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada, şu anki bilgilere göre; 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 yaralımız var."

    Fahrettin Koca: Bartın da patlamada 2 kişi hayatını kaybetti #1


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