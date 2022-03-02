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Fahrettin Koca: Basın açıklamamızda maske konusu ele alınacak

Fahrettin Koca: Basın açıklamamızda maske konusu ele alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yaptığı duyurusunda "Saat 18.00'da yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu." dedi.