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    Fahrettin Koca: Basın açıklamamızda maske konusu ele alınacak

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yaptığı duyurusunda "Saat 18.00'da yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 12:06
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 12:21
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    Fahrettin Koca: Basın açıklamamızda maske konusu ele alınacak

    Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor.

    Gözler maskeyle ilgili çıkacak karara çevrildi.

    Geçtiğimiz günlerde yapılması planlanan toplantı 2 Mart'a ertelenmişti.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle ilgili konuları ele alacak.

    "MASKE KONUSUNU DA ELE ALACAĞIZ BİRÇOK KONUYU DA"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin açıklama yaptı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 18.00'da yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu" dedi.

    Fahrettin Koca: Basın açıklamamızda maske konusu ele alınacak #1

     

    Fahrettin Koca: Basın açıklamamızda maske konusu ele alınacak #2


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