Fahrettin Koca bayram namazını Hatay'da kıldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı için gittiği Hatay'da deprem şehitleri mezarlığı ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Kayıplarımızın acısını bayram günlerinde daha fazla hissediyoruz" dedi.

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ensonhaber.com

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'a gitti.

Koca, Antakya ilçesindeki Hacı Cuma Kahraman Camii'nde Ramazan Bayramı namazını kıldı.

Ardından camide bayram namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı. Bir süre de sohbet etti.

"Arada hüzünlü iki bayram var, bu üçüncü bayram"

Camiden ayrılırken açıklamalarda da bulunan Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat depremleri üzerinden 430 gün geçti. 2023’te yaşanan felaketi bir gün bile unutmamız söz konusu değil. Arada hüzünlü iki bayram var, bu üçüncü bayram. Kayıplarımızın acısını bayram günlerinde daha fazla hissediyoruz.

"Acıların daha fazla azalaması için çalışmaya devam edeceğiz"

Depremden etkilenen şehirlerimizde hayatını kaybeden, her biri bir ana, her biri bir baba, bir evlat, kardeş, arkadaş, bir akraba olan aziz insanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hatayımıza ve depremden etkilenen tüm şehirlerimize acıların daha fazla azalacağı günler hazırlamak için çalışmaya devam edeceğiz."