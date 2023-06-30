Fahrettin Koca bayram ziyaretini ilk Hatay'a yaptı : İkinci memleketimiz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nda Hatay'da bulunan depremzede vatandaşlarla bir araya gelerek, Hatay için ikinci memleket vurgusu yaptı.

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ensonhaber.com

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 5 ay geçti.

11 ili vuran depremde on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.

Devlet millet el ele kısa sürede ayağa kaldırılmaya çalışılırken Kurban Bayramı telaşı başladı.

Müslüman aleminin önemli bayramı, deprem bölgelerinde buruk bir sevinçle karşılanıyor.

Yaşanan depremden en çok etkilenen şehirlerin başında Hatay geldi.

Fahrettin Koca Hatay'da

Depremin ilk gününden itibaren depremzedeleri yalnız bırakmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayramda da vatandaşlarla bir araya geldi.

"Önümüzdeki günlerin bundan iyi olması için elimizden geleni yapacağız"

Bakan Koca, sosyal medya hesabında depremzede vatandaşları ziyaretlerinden görüntüler paylaştı.

Görüntülerde şu ifadelere yer verdi:

Bayramın ilk gününde Hatay’da ilk ziyaret yerlerimizden biri çadır kent oldu. Bayramlaştığımız depremzede vatandaşlarımızdan mevcut şartları ve hizmet talepleri hakkında bilgi aldık. Önümüzdeki günlerin bundan iyi olması için elimizden geleni yapacağız.

"Hatay şu an ikinci memleketimiz"

Görüntülerde depremzede vatandaşları dinleyen Bakan Koca'nın Hatay için şu anda ikinci memleketimiz demesi gözlerden kaçmadı.