Fahrettin Koca bayramın ilk günü deprem bölgesinde! 'Hatay'ımızı yalnız bırakmayacağız' Kurban Bayramı namazını Antakya ilçesinde kılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından yaptığı açıklamalarda kentteki hastanelerde çalışmalar hakkında bilgi verdi.

DHA

Deprem bölgesinde Kurban Bayramı buruk karşılandı.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde hayatını kaybedenlerden geriye gözü yaşlı aileler kaldı.

Bugün ise acılar bir kez daha tazelendi.

Sabahın ilk saatlerinde 11 ildeki mezarlıklarda büyük bir kalabalık yaşandı.

Bakan Koca Hatay'da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu zor günde Hataylı afetzedeleri yalnız Bayram namazını Antakya ilçesindeki Hacı Cuma Kahraman Camii’nde kılan Bakan Koca, burada vatandaşlarla bayramlaştı.

Ardından açıklamalarda bulunan Koca, depremden etkilenen vatandaşların ve tüm milletin Kurban Bayramı’nı kutladı.

Hatay’ın sorunlarının büyük olduğunu, ilk süreçte yaşam şartlarını düzenlemek, tarihi dokuları ve kültürel yapısıyla korunarak Hatay’ı yeniden inşa etmek olduğunu söyledi.

"Hatay Şehir Hastanesi’nin planı 2 ay içerisinde bitmiş olacak"

Defne Hastanesi’nin kısa sürede hizmete açıldığını belirten Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

İskenderun’da 200 yataklı hastanemizi de önümüzdeki haftalarda hizmete hazır hale getirmiş olacağız. İskenderun’da 2 ay önce 600 yataklı hastanenin ihalesi ve yer tespiti yapılmıştır. O hastanemizin inşaatı başladı. Antakya ilçesinde Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin de inşaatı hızla devam ediyor. 2 ay içerisinde 400 yataklı hastanemiz de bütün birimleriyle birlikte devrede olmuş olacak. Hatay Şehir Hastanesi’nin ise planı devam ediyor. 2 ay içerisinde plan bitmiş olacak. Bin yataklı şehir hastanemizin ihalesi yapılarak Gülderen bölgesinde hızla inşaatına başlanacak. Bu hastanelerimizin devreye girmesiyle Hatay’ın önümüzdeki 30, belki 40 yıllık sağlık sorunu çözülmüş olacak.

"Hatay’ımızı yalnız bırakmayacağız"

Hatay’ın külterel dokusunun korunacağını ve tarihi Ulu Cami, Habibi Neccar Cami ve Meclis Binası da dahil olmak üzere planlamanın yapıldığını belirterek, şöyle konuştu: