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- Fahrettin Koca: Bazı kayıplar zafer çok yakınken verilir
Fahrettin Koca: Bazı kayıplar zafer çok yakınken verilir
Bakan Koca, pandemi karşısında vatandaşlara hem çağrı hem de uyarı yaptı.
- AA
- 21.03.2021 - 17:06
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.
Koca, Twitter hesabından yaptığı iki ayrı paylaşımda, koronavirüsle mücadele sürecinde tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.
"BUNA FIRSAT TANIMAYIN"
İlk paylaşımında, bugün bazılarının anlayışından, bazılarının "ister istemez" evde bulunduğunu belirten Koca, "Hafta içi riski her yerde düşürelim." ifadesini kullandı.
Koca, ikinci paylaşımında ise "Bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir, buna fırsat tanımayın." uyarısı yaptı.