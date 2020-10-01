Fahrettin Koca: Bazı kişilerin tenkitleri leke aramaktan farksızdır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgına yönelik açıklamalarda bulunarak devletin, salgınla mücadelede ulusal çıkarlarını da koruduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca; devletin, salgınla mücadele sürecinde halkın sağlığı kadar ulusal çıkarlarını da koruduğunu vurguladı.

"BAZI KİŞİLERİN TENKİTLERİ, LEKE ARAMAKTAN FARKSIZ"

Koca, açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Bilelim ki, salgınla mücadele sürecinde, devletimiz, halkının sağlığı kadar, ulusal çıkarlarını da korumaktadır. Çünkü salgın hayatın bütün alanlarını etkilemektedir. Mesuliyeti olmayan bazı kişilerin tenkitleri, fotoğrafın bir noktasına mercekle bakıp, leke aramaktan farksızdır."







