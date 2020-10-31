Fahrettin Koca: Bilgi için 184'ü arayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın '184 SABİM hattı' aracılığı ile depremzedeler hakkında bilgi alınabileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden paylaşım yaparak, depremzedelere ulaşmaya çalışan vatandaşlara çağrıda bulundu.

Baka Fahrettin Koca, bilgi almak isteyen kişilerin SABİM hattını kullanmaları gerektiğini söyledi.

"YAKINLARINIZ İÇİN 184'Ü ARAYIN"

Fahrettin Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yakınlarınız için ALO 184'ü arayaın. Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin."