Fahrettin Koca: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bilim Kurulu'na yönelik açıklamalarına ilişkin, "Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Bilim Kurulu'na yönelik sözlerine yanıt verdi.

Bakan Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi.

"BAŞINDAN BERİ SALGINLA MÜCADELEYİ SİYASETTEN AYIRDIK"

Koca, paylaşımında "Başından beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdık. Bilim Kurulu'muzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz" ifadelerini kullandı.

"SAYGILI OLUN"

"Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir" diyen Sağlık Bakanı, paylaşımında "Saygılı olun" ifadesini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BİLİM KURULU'NA ELEŞTİRİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün gerçekleştirdiği grup toplantısında, Bilim Kurulu'nu eleştirmişti.

Kılıçdaroğlu, Bilim Kurulu'na yönelik, "Ne dedikleri, söyledikleri belli değil. 4 Nisan itibariyle ABD'yi geçtik vaka sayısında. Dün 193 kişi hayatını kaybetti. Nasıl yönetiliyor bu ülke? Bilim Kurulu hikaye tamamen. Hiçbirisinin bilim ile ilgisi yoktur" ifadelerini kullanmıştı.