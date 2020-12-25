Fahrettin Koca: BioNTech ile anlaşma imzalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech ile koronavirüs aşısı için anlaşma imzalandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda, Çin'den alınan Sinovac aşısının pazar gecesi yola çıkacağını ve BioNTech ile anlaşma aşamasında olduklarını söylemişti.

Koca, ABD'li Pfizer ile birlikte koronavirüs aşısını geliştiren, kurucu ortakları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin olduğu BioNTech ile anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

MART AYI SONUNA KADAR 4,5 MİLYON DOZ

Anlaşmanın gece 04.30 itibarıyla imzalandığını ve 550 bin doz aşının Türkiye İçin depolarda bekletildiğini söyledi.

Koca, "Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550 bin dozdur. Bu miktarın Türkiye'ye yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir. Mart ayı sonuna kadar 4,5 milyon doz aşı ülkemize teslim edilecektir. Anlaşmamıza göre tarafların mutabakatı ile 30 milyon doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir." dedi.