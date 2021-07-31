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    Fahrettin Koca: BioNTech'in sevkiyatında birkaç gün azalma olacak

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle sevkiyatında birkaç gün azalma olacağını duyurdu. Bakan Koca “Randevusuz gelmeyin” dedi.
    • AA
    • 31.07.2021 - 17:59
    • Güncelleme : 31.07.2021 - 18:50
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    Fahrettin Koca: BioNTech'in sevkiyatında birkaç gün azalma olacak

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamayla ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu.

    Bakan Koca, BioNTech aşılarının üretiminde yaşanan bir aksaklık nedeniyle sevikayatta bir gecikme yaşanacağını duyurdu.

    "RANDEVUSUZ GELMEYİN"

    "Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum." diyen Koca, şu ifadeleri kullandı:

    "MERHABA. Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac’ta aksama yok."

    Fahrettin Koca: BioNTech in sevkiyatında birkaç gün azalma olacak #1

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