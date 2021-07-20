Koronavirüse karşı artık aşının mevcut olduğunu dile getiren Sağlık Bakanı Koca, "Aşınızı oldunuz mu?" sorusunu yöneltti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı dolasıyla videolu mesaj yayınladı.

Koronavirüs gölgesinde yaşanan üç bayramın buruk geçtiğini hatırlatan Koca, "Buruk, gözümüz gelecekte üç bayram yaşadık. Salgın henüz son bulmamış olsa da bu bayram diğer 3 bayramdan farklı. Artık aşı var." dedi.

"UYDUĞUMUZ TEDBİRLERİN VE AŞININ SONUCUDUR"

Koca, milyonlarca insanın aşı olduğunu, henüz olmayanların da peş peşe aşılarını yaptırmaya devam ettiğini anımsattı.

"Azalan endişeler, kavuştuğumuz özgürlük, uyduğumuz tedbirlerin ve aşının sonucudur." diye konuştu.

Fahrettin Koca: Bu bayram diğer 3 bayramdan farklı ViDEO

"AŞI İLE UZUN VADEDE ORTADAN KALKABİLİR"

Koca, açıklamasında koronavirüsün aşı ile uzun vadede ortadan kalkabileceğini hatırlatarak, şu şekilde konuştu:

"Bilmenizi isterim ki bu gidiş, salgının geri dönüşünün olmadığı bir gidiştir. Şu anki bilgiler, Kovid-19'un uzun vadede aşı ile ortadan kalkabileceğini göstermektedir. Çünkü aşı, hastalığın kolay, belki de hiç fark edilmeyecek şekilde geçirilmesini sağlamakla kalmamaktadır, bulaştırıcılığını da önleyebilmektedir.





AŞINIZI OLDUNUZ MU SORUSU

Bunun için hatırlatıyorum. Aşınızı oldunuz mu? Aşısını olanlardan yine bunun için istirham ediyorum. 'Ben aşımı oldum, sağlığım için gerekeni, topluma karşı da görevimi yaptım' demekle yetinmeyin. Bu iş, aşılanma oranı yüzde 100'e yaklaşınca bitecek.

"SALGIN DÖNEMİNDEKİ SON BAYRAM OLSUN"

Aşısını yaptırmayı erteleyenlerle lütfen konuşun. İşi sağlama alıncaya kadar tedbirlere devam etmeliyiz. Bayram günlerinde tıpkı eskisi gibi dikkatli olmalıyız ki bu salgın dönemindeki son bayram olsun. Kurban Bayramı'nızı yürekten kutluyorum. Gelecekteki bayramların hazırlıklarına şimdiden başlamalıyız."