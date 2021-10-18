Fahrettin Koca: Bu yorucu gündemi geride bırakmak istiyoruz

Sağlık Bakanı Koca, vatandaşlardan aşılarını aksatmadan yaptırmalarını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili uyarıda bulundu.

Koronavirüsle mücadelede aşının önemini bir kez daha vurgulayan Sağlık Bakanı Koca, artık bu uzun ve yorucu gündemi geride bırakmak gerektiğini kaydetti.

Dünyanın aşı seferberliği içinde olduğunu dile getiren Bakan Koca, vatandaşlardan aşılarını aksatmadan yaptırmalarını istedi.

"AŞILARINIZI AKSATMADAN YAPTIRIN"

Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İyi bir hafta diliyorum. Toplum olarak bizi birleştiren amaçlardan biri, salgın hastalığa karşı başarı kazanmak. Bu uzun, yorucu gündemi geride bırakmak istiyoruz. Tüm dünyada insanlar benzer durumda. Ve dünya, bu amaçla aşı seferberliği içinde. Aşılarınızı aksatmadan yaptırın.”