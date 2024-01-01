Fahrettin Koca Büyük İstanbul Yürüyüşü'nde: Hepimiz tek sesiz Hem şehitlerimiz hem de Filistin'de İsrail zulmünün altında olan masumlar için Galata Köprüsü'ne yürüyen binlerce kişiye eşlik eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından o anları paylaştı.

ensonhaber.com

Her daim mazlumun yanında olan Türkiye, İsrail zulmü altında olan Filistinli vatandaşlar ve geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz 12 vatan evladımız, şehitlerimiz için tek yürek oldu.

Canı pahasına vatanını savunan 12 askerimizin acısı tüm Türkiye'yi yakarken, on binler Galata Köprüsü'ne yürümeye başladı.

"Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla yürüyüşe başlayan binlerce vatandaşa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve diğer bakanlar eşlik ediyor.

Bakan Koca sosyal medyadan paylaştı

Vatandaşlarla birlikte yürüyen Bakan Koca, duygu dolu o anları ise sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;