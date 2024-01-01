Fahrettin Koca Büyük İstanbul Yürüyüşü'nde: Hepimiz tek sesiz

Her daim mazlumun yanında olan Türkiye, İsrail zulmü altında olan Filistinli vatandaşlar ve geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz 12 vatan evladımız, şehitlerimiz için tek yürek oldu.
Canı pahasına vatanını savunan 12 askerimizin acısı tüm Türkiye'yi yakarken, on binler Galata Köprüsü'ne yürümeye başladı.
"Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla yürüyüşe başlayan binlerce vatandaşa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve diğer bakanlar eşlik ediyor.
Bakan Koca sosyal medyadan paylaştı
Vatandaşlarla birlikte yürüyen Bakan Koca, duygu dolu o anları ise sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
Şehitlerimize rahmet; dünyayı, onurumuz olan insanlık değerlerine davet, hastalarına ve çocuklarına kadar katliama maruz kalan Filistin’e destek için Türkiye, tüm büyüklüğüyle Galata Köprüsünde. Burada olanlar, burada bulunamayanlar, hepimiz tek sesiz.
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