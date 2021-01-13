Türkiye'de koronavirüs aşısını yaptıran ilk isim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın toplantısının ardından aşı olmak için Ankara Şehir Hastanesi'ne geçti.

Bakan Koca, Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından CoronaVac aşısını yaptıran ilk isim oldu.

"ESKİ HAYATA DÖNÜŞ İÇİN AŞI YAPTIRMALIYIZ"

Koca, aşı uygulamasının ardından şunları söyledi:

"Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor.Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum, hayırlı olmasını diliyorum. Daha önce tünelin ucunda ışık göründü demiştim. Bugün öyle bir gün. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum."

Fahrettin Koca, canlı yayında aşı oldu VİDEO