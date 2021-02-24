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    Fahrettin Koca, cenazedeki görüntü için özür diledi

    Fahrettin Koca, cenazedeki görüntü için özür diledi

    Bakan Koca, Emin Saraç'ın cenaze töreninde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı iddialarına yönelik açıklama yaptı.
    • AA & Ensonhaber
    • 24.02.2021 - 19:44
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 19:49
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz cumartesi günü hadis alimi Muhammed Emin Saraç için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılmıştı.

    Törendeki kalabalık görüntüler ise sosyal medyada birçok kişi tarafından eleştirildi.

    Meclis'te gazetecilerin soruları yanıtlayan Bakan Koca, söz konusu törene değindi.

    "BENİM KUSURUM"

    Ortaya çıkan görüntüden dolayı özür dileyen Koca, "Ben cenazede o tarz mesafenin ortadan kalkabileceğini öngörmedim. Öngörmem gerekiyordu. Bu benim kusurum." ifadelerine yer verdi.

    Fahrettin Koca, cenazedeki görüntü için özür diledi VİDEO

    Fahrettin Koca, cenazedeki görüntü için özür diledi #1

    Fahrettin Koca, cenazedeki görüntü için özür diledi #2

    Fahrettin Koca, cenazedeki görüntü için özür diledi #3

    Fahrettin Koca, cenazedeki görüntü için özür diledi #4

    Fahrettin Koca, cenazedeki görüntü için özür diledi #5

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