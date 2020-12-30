Fahrettin Koca CHP'nin aracı firma iddialarına cevap verdi

Bakan Koca, aşıların aracı bir firma vasıtasıyla alındığına dair haberler hakkında "Aşı tedarik sürecinde tek muhatabımız üretici firmadır" diyerek ortaya atılan iddiaları paylaştığı belge ile çürüttü

CHP'li vekillerin ortaya attığı Çin aşısının alımında aracı firma kullanıldığı iddiası, kamuoyunun yeni gündemi oldu.

Sağlık Bakanlığı'ndan ise konu ile ilgili açıklama geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıların aracı bir firma vasıtasıyla alındığı haberleri hakkında bir açıklama yaptı.

Koca, açıklamasında, merak edilen her bilgiyi şeffaflıkla izah ettiklerini anlattı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aşı tedarikinde aracı firma kullanıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını doğrudan üretici firma ile irtibat halinde olunduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi;

"BU İFTİRALAR YAKIŞIKSIZDIR"

"Basında aşıların aracı bir firma vasıtası ile alındığına dair yer alan haberler üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur. Toplumun her kesiminin eleştirmeye, sorgulamaya, derinlikli bilgi edinmeye hakkı vardır. Bulunduğumuz konum gereği bunların hepsini saygıyla ve toplumun bilgi edinme hakkının en doğal taleplerden biri olduğu bilinci ile karşılıyoruz.

Merak edilen her bilgiyi şeffaflıkla ve açıklıkla izah ediyoruz. Eleştiri adı altında eksik bilgilerle yapılan yakıştırmalara verdiğimiz her cevaptan sonra iddia sahiplerinden bilgilenmiş oldukları yönünde teşekkür mesajları geliyor. Ancak bu bilgilenme sürecinde iddia sahipleri hakikatle yüzleşene kadar toplumun zihninde bir karmaşa zemini oluşturulmaya devam ediyor.

Aşıların aracı bir firma vasıtası ile alınacağı iddia edildiğinde böyle bir durum olmadığını ve görüşmelerin doğrudan üretici firma ile yürütüldüğünü söylemiştim. Bir muhabir arkadaşımızın çektiği fotoğrafta yazan Keymen İlaç A. Ş. yazısına atıfta bulunarak bu iddia sürdürülmektedir. Düne kadar aşının gelemeyeceği iddiasıyla anlaşılmaz bir şekilde memnuniyet izhar edenlerin aşılar yola çıktığında bu gibi asılsız iftiralara tevessül etmeleri son derece yakışıksızdır.

"SINOVAC'I, DMO TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMEKTEDİR"

Aziz Vatandaşlarım, Biontech ve Oxford aşısı dahil olmak üzere tüm aşı üreticileri ile devlet olarak bizzat aracısız görüştük. Devletimiz adına Devlet Malzeme Ofisimiz, Sinovac firması ile görüşmüş ve Türkiye'deki temsilcileri olan Keymen İlaç A.Ş. ile de lojistik süreci takip etmiştir.

Sinovac firmasının Türkiye'deki tek yetkili distribütörü Keymen İlaç A.Ş. firmasıdır. Üstelik 7 yıldır bu durum böyledir. Bu açıklamanın altında aşıları satın aldığımız şirketin (Sinovac) mektubunu bulacaksınız. Sinovac firması iki şirketin bilgilerini verdikten sonra mektubunda şöyle söylemektedir: 'Keymen Türkiye ve Azerbaycan'da tek yetkili distribütörümüzdür. Covid-19 aşısına yönelik tüm görüşmeleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlıkları ile Sinovac doğrudan müzakere ederek yürütmektedir. Keymen Sinovac'ı, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) da Türkiye'yi temsil etmektedir."

FAHRETTİN KOCA'NIN İDDİALARI İDDİALARI ÇÜRÜTEN BELGESİ