Fahrettin Koca: Çoğu ilimizde vaka artışı görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 15 günde maalesef çoğu ilimizde vaka artışı görülürken, sonuçlar henüz hastanelere fazla yansımaya başlamadı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama yapıldı.

"MAALESEF VAKA ARTIŞI GÖRÜLDÜ, HENÜZ HASTANELERE YANSIMADI"

Açıklamayı sosyal medya hesabından duyuran Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Son 15 günde maalesef çoğu ilimizde vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere fazla yansımaya başlamadı. Virüs, eski virüs değil, mutasyona uğradı' diyerek, asla işi hafife almayın. Mutantı da olsa, koronavirüs tehlikeli bir virüstür.

"60-65 YAŞ GRUBUNUN AŞILARINA BAŞLANACAK"

Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin. BioNTech aşısı uygulanmak üzere bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek. Bu aşı da aşı sırası gelenlere yapılacak. "

GEÇTİĞİMİZ 15 GÜNÜN İLLERE GÖRE VAKA SAYISI HARİTASI