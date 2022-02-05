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    Fahrettin Koca: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu iyi

    Fahrettin Koca: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu iyi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
    • AA & Ensonhaber
    • 05.02.2022 - 17:51
    • Güncelleme : 05.02.2022 - 18:03
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    Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan'a siyasilerden peş peşe gelen geçmiş olsun mesajları geliyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

    Sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Koca, tekrardan geçmiş olsun dileklerini iletti.

    "SAĞLIK DURUMLARI ÇALIŞMALARINI AKSATMAYACAK KADAR İYİ"

    Koca,  şu ifadeleri kullandı:

    "Omicron varyantının hızla yayıldığı bu dönemde, hafif belirtiler üzerine Sn. Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri Emine Erdoğan için yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum"

    Fahrettin Koca: Cumhurbaşkanı Erdoğan ın sağlık durumu iyi #1

    Fahrettin Koca: Cumhurbaşkanı Erdoğan ın sağlık durumu iyi #2


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