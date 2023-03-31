Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesi'ndeki çalışmaları inceledi Defne Devlet Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulunduğu sırada bir depremzede ile sohbet eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaraları tamamen sarmadan Hatay'ı bırakmayacaklarını söyledi.

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6 Şubat deprem felaketinin ardından yaklaşık 2 ay geçti.

Felaketin ilk gününden itibaren devlet-millet el ele başlayan seferberlik hala sürüyor.

İlk etapta can kurtarmak daha sonra geçici barınma ve temel ihtiyaçların karşılanması gibi öncelik sırasına göre ilerleyen çalışmalar art arda hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda depremzedelerin kalıcı afet konutlarıyla birlikte deprem bölgesinde zarar gören hastanelerin de yenileri yapılıyor.

Defne Devlet Hastanesi'nde çalışmaları inceledi

Defne Devlet Hastanesi de onlardan biri...

Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan hastanedeki çalışmaları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca inceledi.

Koca, burada depremzedelerle de sohbet etti.

Koca'nın bir depremzede ile konuşması ise kameralara yansıdı.

"Yaralar sarılana kadar buradayız"

Bakan Koca'yı "Hoş geldiniz" diyerek karşılayan depremzede duygulandı.

Depremzede kadına bir isteği olup olmadığını soran Koca, "Cana gelmesin önemli değil. Hastaneyi hızla yapalım istiyoruz. Var mı bizden bir arzunuz?" dedi.

"Arzumuz yaralarımız sarmak bizi terk etmeyin, Hatay'ı bırakmanızı istemiyoruz." sözleriyle gözyaşlarını tutamayan depremzedeyi teselli eden Koca, "Biz buradayız. Bırakmayız Allah'ın izniyle bu hastaneleri bitireceğiz. Bitirene kadar buradayız. Hatay'ı tarihi dokusuyla hep birlikte koruyacağız inşallah." diye konuştu.