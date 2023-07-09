Fahrettin Koca deprem bölgesinde öğrencilerin duygu dolu mezuniyetini paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hataylı öğrencilerin depremde hayatını kaybeden öğrenci ve hekimleri andıkları duygu dolu anları paylaşarak, "Sevinç ile üzüntü bir arada" notunu ekledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Asrın felaketinde hayatını kaybedenler unutulmuyor. Aradan geçen 5 aya rağmen yaşanan büyük acı tazeliğini koruyor. Gencinden yaşlısına yitirilen binlerce canımızın yakınları, büyük bir vefa gösteriyor. Bunlardan biri de bir mezuniyet töreninde gösterildi. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, mezuniyet töreninde depremde hayatını kaybeden öğrenci ve hekimler için anma programı düzenledi. "Sevinç ile üzüntü bir arada" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından o anları paylaştı. Duygu dolu paylaşıma ise şu notu ekledi: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde diploma sevinci ile artık aramızda olmayan öğrenci ve hekimlerimiz için duyulan üzüntü bir aradaydı. Depremde hayatını kaybeden arkadaşlarımızı rahmetle anıyoruz.