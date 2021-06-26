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Fahrettin Koca: Dün kurumlarımıza aşı yaptırmak için 997 bin kişi geldi

Fahrettin Koca: Dün kurumlarımıza aşı yaptırmak için 997 bin kişi geldi

Sağlık Bakanı Koca, "Aşı yaptırmak üzere, dün saat 24.00'e kadar sağlık kurumlarımıza 997 bin kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı" dedi.