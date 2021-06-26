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- Fahrettin Koca: Dün kurumlarımıza aşı yaptırmak için 997 bin kişi geldi
Fahrettin Koca: Dün kurumlarımıza aşı yaptırmak için 997 bin kişi geldi
Sağlık Bakanı Koca, "Aşı yaptırmak üzere, dün saat 24.00'e kadar sağlık kurumlarımıza 997 bin kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı" dedi.
- İHA
- 26.06.2021 - 10:29
- Güncelleme : 26.06.2021 - 10:58
Türkiye'de aşılama hızı arttı, 18 yaşa kadar indi. Gençler randevularını alarak aşılarını yaptırabiliyor.
Aşılamaya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, hastane önünde kuyruk oluşturuyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise aşılamaya dair bilgileri Twitter hesabından paylaşıyor.
"DÜN 997 BİN DOZ AŞI YAPILDI"
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı yaptırmak üzere dün saat 24.00'e kadar sağlık kurumlarımıza 997 bin kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı.
Zaman kaybetmeden aşı olmanın önemini bilseler, şu an aşılarını erteleyenler aşı yaptıranlara teşekkür eder. Bekleyip risk almayalım. Randevumuzu alıp aşımızı olalım." ifadelerini kullandı.