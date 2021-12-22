Fahrettin Koca: Dünya genelinde Omicron’un baskın varyant olmasını bekliyoruz

Şanlıurfa ziyaretinde kameraların karşısına geçen Bakan Fahrettin Koca, Omicron'ıun dünya genelinde baskın varyant olacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılanma oranı en düşük illerden biri olan Şanlıurfa’yı ziyaret etti.

Vali Abdullah Erin'le görüşmen Bakan Fahrettin Koca daha sonra açıklama yaparak yakın zamanda dünya genelinde Omicron’un baskın varyant olmasını beklediklerini söyledi.

"AVRUPA YENİDEN MERKEZ OLDU"

Avrupa’daki artışın birkaç hafta sonra Türkiye’de görülmeye başlandığını söyleyen Bakan Koca, şunları söyledi:

“Bugün bölgemizdeki sağlık yatırımları, sağlık hizmetleri ve sağlık teknolojilerini esas alan bir ziyaret planladık. Bildiğiniz üzere dünyayı etkileyen Covıd-19 pandemisi, ikinci yılını tamamlamak üzere. Bu yılın başından itibaren başladığımız aşılama çalışmaları ile kısıtlamalar önemli oranda hayatımızdan çıktı. Avrupa salgının yeniden merkezi oldu. Avrupa’da artış olduğunda bu durum yaklaşık 3-4 hafta sonra ülkemizde de görülebiliyor. Bugüne kadar önemli bir artış gözlemlenmedi. Kontrollü seyir devam ediyor.

Fahrettin Koca: Yakın zamanda dünya genelinde Omicron’un baskın varyant olmasını bekliyoruz



"OMİCRON'UN BULAŞICILIĞI YÜKSEK, HASTA ETME GÜCÜ DÜŞÜK"

Bugün en çok konuşulan konu Omicron varyantı. Gelen ön bilgiler bu varyantın bulaşıcılığının daha yüksek olduğu ancak hasta etme gücünün diğer varyantlara göre düşük olduğu yönünde. Bununla birlikte bulaşıcılığın yüksek olması nedeniyle hepimizin bildiği kişisel korunma tedbirlerine daha dikkatli şekilde devam etmeliyiz.

"HATIRLATMA DOZU ÇOK ÖNEMLİ"

Son 1 ay içinde 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın vakalar içindeki oranı yüzde 16 seviyesinde olmasına rağmen vefatlar içindeki payı yüzde 87’dir. 60 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşı olması son derece kritik. Hangi aşı türünü yaptırmış olurlarsa olsunlar, hatırlatma dozu aşısını olmaları son derece önemlidir.”





"YARIN BUGÜNDEN DAHA GÜZEL OLACAK"

Şanlıurfa’nın aşılamada diğer illerden geri kaldığını söyleyen Koca, "İlimiz maalesef aşılama konusunda diğer illerin gerisinde kalmış durumda. Yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde 80’i ya aşısız ya da aşılama takvimini tamamlamamış hemşehrilerimiz. Salgının ilk dönemlerinde Şanlıurfa çok zorlu günler geçirdi. Uzunca zaman hastalığın en çok yayıldığı illerimizden biri oldu. Büyük mücadeleler verdi. Bugün bu mücadeleyi aşı olma oranını yükseltmek için veriyor. En kötü günler geride kaldı. Yarın bugünden daha güzel ve sağlıklı olacak. Salgını yenebilmek için etkili bir aşılama oranına ulaşmak zorundayız. Salgınla mücadelemiz her bir vatandaşımızın katılımı ve desteği ile kazanılacaktır.” diye konuştu.