Fahrettin Koca: Dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün, her 1 Milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin aşılamadaki başarısıyla ilgili bir bilgi paylaştı.

Koca, Türkiye'de dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek sayıya ulaşıldığını bildirdi.

"DÜNKÜ EN İYİ PERFORMANS, TÜRKİYE'NİN"

Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayı şu ifadelerle duyurdu:

"Dünkü en iyi performans, Türkiye'nin. Dün, her 1 Milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin."