Euro
10.3958
0.52%
Dolar
8.7099
1.09%
Altın
498.49
-0.7%
Borsa
1.414
-1.2%
Bitcoin
330.005
-1.20%
EXEN Coin
31.02
-5.65%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 21 C
    Fahrettin Koca: Dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık

    Fahrettin Koca: Dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün, her 1 Milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık" açıklamasını yaptı.
    • AA
    • 17.06.2021 - 21:36
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 21:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin aşılamadaki başarısıyla ilgili bir bilgi paylaştı.

    Koca, Türkiye'de dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek sayıya ulaşıldığını bildirdi.

    "DÜNKÜ EN İYİ PERFORMANS, TÜRKİYE'NİN"

    Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayı şu ifadelerle duyurdu:

    "Dünkü en iyi performans, Türkiye'nin. Dün, her 1 Milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin."

    Fahrettin Koca: Dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir