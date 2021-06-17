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- Fahrettin Koca: Dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık
Fahrettin Koca: Dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün, her 1 Milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık" açıklamasını yaptı.
- AA
- 17.06.2021 - 21:36
- Güncelleme : 17.06.2021 - 21:38
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin aşılamadaki başarısıyla ilgili bir bilgi paylaştı.
Koca, Türkiye'de dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek sayıya ulaşıldığını bildirdi.
"DÜNKÜ EN İYİ PERFORMANS, TÜRKİYE'NİN"
Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayı şu ifadelerle duyurdu:
"Dünkü en iyi performans, Türkiye'nin. Dün, her 1 Milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin."