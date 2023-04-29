Fahrettin Koca: Dünyanın inanamadığı işler yaptık Kalabalık İzmir mitinginde tarihi kalabalığa hitap eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehre kazandırılan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi hakkında bilgi verirken, Türkiye'nin sağlık alanında hayata geçirdiği dünyanın inanamayacağı projelerle vatandaşı hiçbir zamana hizmetten mahrum bırakmadıklarını söyledi.

ensonhaber.com

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala heyecan miting alanlarına yansıdı.

AK Parti İzmir'de adeta gövde gösterisi yaptı.

Gündoğdu Meydanı'nda yapılan AK Parti mitingine insanlar sel oldu aktı.

Coşkulu kalabalığa seslenenlerden biri de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu.

Bakan Koca, sağlık alanındaki adımlara dikkat çekerek şehir hastaneleri projelerini hatırlattı.

"Dünyanın inanamadığı işler yaptık"

Koca, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Şehir hastaneleri projemizi anlatırken, “en büyük hayalim” diyordu. Bize, “yapamazsınız”, “işletemezsiniz”, “böyle hastane olmaz”, “dünyada örneği yok” dediler.



Doğru, dünyada örneği olmayan, müstesna sağlık tesisleri planladığımız, küresel salgın günlerinde ayan beyan ortaya çıktı. Her bir vatandaşımız, kendisini güvende hissetti, sağlık hizmetini sorun yaşamadan alabildi.



Asrın felaketini yaşadığımızda ise, deprem bölgesinden hava, kara ve deniz araçlarımızla 55 binden fazla yaralı nakli gerçekleştirdik. Hiç bir sağlık organizasyonu eksikliği yaşamadık, yaşatmadık. Dünyanın inanamadığı işler yaptık. Dünyanın inanamadığı işleri tarih boyunca yaptık yine yaparız."

"Milli mücadelemizin sembol şehrine selam olsun"

Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları:

"Yaşadığımız topraklar, atalarımızın çok büyük uğraşlarıyla bizim oldu ve bizim kaldı. Bu kelimeleri, özenle seçerek kullanıyorum. Şuan üzerine bastığımız topraklardan, düşmanı geldiği yere geri göndererek, bizim kaldı bu topraklar. Milli mücadelemizin sembol şehrine selam olsun.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Paşa, bu şehri çok sevdi. Bu şehrin, bir Cumhuriyet şehri olmasında sevginin rolü büyük. O sevgi, vatan sevgisidir. Vatan sevgisi, Cumhuriyetin ilk kuşaklarını öyle motive etmişti ki, en büyük atılımları, Cumhuriyetimizin ilk yıllarında gerçekleştirdik. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Paşayı ve ilk kadrolarını, rahmetle anıyorum.

"Tüm vatandaşlarımız sağlık hizmetlerinden eşit şekilde faydalanıyor"

Bugün, Cumhuriyetimiz 100 yaşında. Son 20 yılında ise, hep ilk günkü kadronun heyecan ve vatan sevgisi ile çalıştık. Cumhuriyetimizi, 100. Yılına hazırladık. Son 20 yılda, hayata geçirdiğimiz devrim niteliğindeki değişikliklere baktığımızda, her şey gün gibi ortadadır. Sağlık hizmetlerinde, sosyal güvenlik devrimi yaptık. Tüm vatandaşlarımız, sağlık hizmetlerinden, eşit şekilde faydalanmaktadır.

Ülkemizde, son yirmi yılda, her alanda kapasitemizi onlarca kat artırdık. Sağlık alanında da böyle oldu. Binlerce yeni sağlık tesisi inşa ve ihya ettik. Yetişmiş sağlık kadroları ile vatandaşımıza ulaşılabilir ve konforlu sağlık hizmetleri sunmak için, var gücümüzle çalıştık. Artık, yeniden inşa ettiğimiz Hıfzıssıhha’da, aşılarımızın %86’sını kendimiz üreteceğiz. Bugün ülkemizde kullanılan her 100 kutu ilaçtan yaklaşık 90’ı Türkiye’de üretiliyor.

"İzmir Bayraklı şehir Hastanemizin inşaatını da tamamladık"

İzmir’de 2003 yılından bu güne, 127 adet sağlık yatırımı tamamlanmıştır. Bunlar; 67 bin metrekare kapalı alanlı 78 adet birinci basamak ve 2 bin 846 yatak kapasiteli, 71 üniteli ve 608 bin metrekare kapalı alanlı, 49 adet ikinci basamak sağlık yatırımıdır.

İzmir Bayraklı şehir Hastanemizin inşaatını da tamamladık. Cihazlarını yerleştirmeye başladık ve testleri tamamlanır tamamlanmaz, hasta kabulüne başlayacağız. İzmir Bayraklı Şehir hastanemizde toplam 628 bin metrekare kapalı alanda hizmet vereceğiz. 337 adet poliklinik, 30 adet diyaliz yatağı, 54 ameliyathane, 71’i yenidoğan yoğun bakım olmak üzere toplam 374 yoğun bakım yatağı bulunuyor. 746 yataklı Genel Hastanesi, 110 yataklı Onkoloji Hastanesi, 520 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 284 yataklı KVC Hastanesi, 300 yataklı FTR Hastanesi, 100 yataklı Yüksek Güvenlikli YGAP Hastanesi olmak üzere, toplam 2.074 yataklı bir şehir hastanesi kompleksine sahibiz artık.

"İhtiyacı hemen karşılamak boynumuzun borcudur"

İzmir’imizin yaşadığı depremden hemen sonra inşaatına başladığımız, Buca Eğitim ve Araştırma hastanemiz, yaklaşık 8 aydır hizmet veriyor. Bir yerde ihtiyaç varsa, o ihtiyacı hemen karşılamak boynumuzun borcudur.

Şimdi bunu, büyük felaketi yaşayan deprem bölgemizde yapıyoruz. Hatay, İskenderun ve Defnede 60 gün sözünü verdik, yerine getireceğiz. Bu kadro vaat edip bırakmaz, sözünü tutar. 20 yılın kazanımları, bunun en büyük kanıtı.

Hepimiz, Küresel salgın günlerinde, birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimizde, Dünyayı örnek alan değil, Dünyaya örnek olan Türkiye’nin, nasıl güçlü bir ülke olduğunu gösterdik. Gelişmiş olduğu iddia edilen ülkelerin, hastaları koridorlarda ölüme terk edilirken, Huzur evlerinde kalan yaşlılarına, “nasıl olsa öleceklerdi” denerek kaderine terk edilirken, Ülkemizde bu manzaralar yaşanmadı. Büyüklerimizi korumak için büyük gayretler sarf ettik. Dünyanın neresinde olursa olsun, hasta bir vatandaşımız varsa, uçak ambulanslarla ülkemize naklettik. Hiç bir vatandaşımızı, gurbette garip bırakmadık, bırakmayız.

"Cumhurbaşkanımızın ifadeleri ile, -Türkiye Yüzyılı"

Bu büyük işleri yapmak için, tek bir şeye ihtiyacımız var Cesaretli bir irade. Türkiye’de 20 yıldır o cesaretli irade iş başında. Sayın Cumhurbaşkanımız idarenin başında. Ben huzurlarınızda Sağlık Bakanı olarak değil, bir vatandaş olarak şükranlarımı iletiyorum.

Cumhuriyetimizin ilk yüz yılını geride bıraktık. Şimdi Yüz Yıllık yeni bir vizyonumuz var. Türkiye yüzyılı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleri ile, -Türkiye Yüzyılı;

Kimlik siyaseti yerine birlik siyasetini…

Kutuplaştırma siyaseti yerine bütünleştirme siyasetini…

İnkar siyaseti yerine kucaklama siyasetini…

Tahakküm siyaseti yerine özgürlük siyasetini…

Nefret siyaseti yerine sevgi siyasetini ikame etmenin adıdır.

Türkiye Yüzyılı; Fanatizmin yerine, insani değerleri ve hakkı teslim etmenin öne çıktığı dönemin adıdır. Bu vizyona sahip çıkmak, hepimizin sorumluluğudur.

Önümüzde bir tercih varsa, Türkiye’ye inanmakla, inanmamak arasındadır. Tercih, günü düşünmekle, bugünü-yarını birlikte düşünmek arasındadır. Gelecek yüz yılın Türkiye yüzyılı olmasını hayal ediyorsak, gereğini yapacağız. Türkiye yüzyılı için tercih bellidir.

Hepiniz sağ olunuz var olunuz."