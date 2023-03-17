Fahrettin Koca duyurdu! 9 bin 881 depremzedenin tedavisi devam ediyor

Bugün asrın felaketinde 40'ncı gün...

Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilde büyük yıkıma yol açmış 48 bini aşkın vatandaşımıza mezar olmuştu.

Zorlu süreçte arama-kurtarma ekipleri ilk andan itibaren enkaz altındaki bir cana ulaşmak için büyük bir mücadele ortaya koydu.

Zamana karşı yarışta binlerce vatandaşa sağ ulaşılması, acının ortasında adeta teselli oldu.

Yaralı kurtulan depremzedeler, ambulans uçakla farklı illere götürülerek tedavi altına alındı.

1 ayın geride kaldığı yaralı sayısına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından son durumu aktaran Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

9 bin 881 depremzede hastamızın tedavisi yatırıldıkları hastanelerde halen devam ediyor. Bin 834 hastamız yoğun bakımda. En çok hasta bulunan iller; Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep ve Antalya’dır. Her bir hastamıza tekrar şifa diliyorum. İyileşmeleri için elimizden geleni yapıyoruz.